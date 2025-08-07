Müzisyen Selçuk Alagöz Son Yolculuğuna Uğurlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybeden müzisyen ve besteci Selçuk Alagöz, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törende konuşan Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Başkanı ve sanatçı Ferhat Göçer, çok kıymetli bir ağabeyi kaybettiklerini belirterek, "Sanatçı yönünü, kişiliğini zaten benden çok daha iyi biliyorsunuz. Benim onu tanıdığım günden bugüne öğrendiğim en önemli şeylerden bir tanesi, aslında şu anda içinde bulunduğumuz noktada da mücadelesini verdiğim örgütleşme meselesidir." dedi.

Selçuk Alagöz'ün, vizyonuyla, zekasıyla, birikimiyle sadece bir sanatçı değil, aynı zamanda bunları bir araya getirip vakıf, dernek, meslek birlikleri boyutunda insanların seslerini duyurabilmelerine yardımcı olan biri olduğunu aktaran Göçer, şunları kaydetti:

"Gerek devlet boyutunda gerekse diğer bütün sektör komponentlerini, sanatçıların sorunlarını aktarma adına çok büyük mücadeleler vermiştir. Bildiğimiz ve örnek aldığımız bir ağabeyimizdir. Onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Son ana kadar da sağlıkla ilgili problemlerinde elimizden geldiği kadar onun yanında olmaya gayret ettik. Onu yalnız bırakmadığınız, manevi huzurunda, son gecemizde birlikte olduğunuz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum."

"Selçuk ağabeyim çok özel bir insandı"

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği (MÜYORBİR) Başkanı ve sanatçı Burhan Şeşen, sadece değerli bir müzisyeni değil, aynı zamanda sivil toplum kuruluşlarında insanların yararına yaptığı çalışmalarla gecesini gündüzüne katan bir insanı uğurladıklarını söyleyerek, "Ben 1990 yılından beri tanıyorum. İcra kurulu üyeliği yaptı, birlikte dernek kurduk, beraber çalıştık. Hatta çocukları sigaradan korumak için bir zamanlar televizyonlarda hep çalan 'Duman Avcısı' diye bir şarkısı vardı. Selçuk ağabeyim çok özel bir insandı." ifadelerini kullandı.

Selçuk Alagöz gibi insanların arkasından geçmiş zaman kipiyle konuşmanın zor geldiğini belirten Şeşen, "Ne yazık ki hayatın gerçeği. Ondan çok şey öğrendik. Uzlaşmayı, barışı, insan sevgisini, hümanizmi öğrendik. Müzik sektörüne ve telif hakları konusunda yaptığı katkılar yadsınamaz. Selçuk bey şu anda başka bir boyutta ama eserleri biz gidinceye kadar hep bizimle birlikte kalacak. Böyle bir insan tanıdığımız için, aynı dönemde aynı sahneyi paylaştığımız için çok mutluyum. Mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Selçuk Alagöz'ün kız kardeşi ve uzun yıllar birlikte sahne aldığı Rana Alagöz de katılımcılara teşekkür ederek, "İyi ki burada, onun, ailemizin yanındasınız. Daha önce mesajlarla yüzlerce, binlerce kişi onu ne kadar çok sevdiğini anlattı. Bunlar bizim acımızı bir nebze de olsa hafifletti." dedi.

Selçuk Alagöz'ün herkese mutlaka bir yerlerde dokunduğunu dile getiren Rana Alagöz, şöyle devam etti:

"Belki dostluğuyla, belki arkadaşlığıyla, belki yaptığı şarkılarla, belki de o şarkıların sözleriyle bir şekilde onunla buluşmuşunuzdur. Onun için sizlere teşekkür etmekten başka bir şey yapamayacağım. Sevgili müdürümüz, 77 yıllık ağabeyim, 60 yıllık sahne arkadaşım. Şimdi son kez sahnede birlikteyiz. Seninle gurur duyuyorum. Sadece ben değil, kendini o kadar iyi tanıtmış, sevdirmişsin ki seni seven herkes seninle gurur duyuyor. Bu bir insan için çok önemli bir şey. Ağabeyim olduğun için çok gururluyum. Sevgili müdürüm, hoşça kal."

"Sevgi, vicdan hepsini babamdan öğrendim"

Selçuk Alagöz'ün oğlu müzisyen Sencer Alagöz ise babasının sanatçı, yorumcu kişiliği, insanlığı ve birçok değerlerinin konuşulduğunu ama en önemlisi kendisine baba olmayı öğrettiğini söyledi. Alagöz, "Bir çocukla gerçekten özel olup ona değer vererek, güzel şeyler konuşarak vakit geçirmesi, bana öğrettiği en büyük şey bu oldu. Ben de şimdi ondan aldığım değerlerle, kızıma ve diğer çocuklara yaklaşıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Babasının kendisine insanlığı öğrettiğini vurgulayan Sencer Alagöz, "Arayan her arkadaşımı dinlemeyi, yardımcı olmayı, insan, hayvan, bitki demeden her canlının değerli olduğunu ve hepimizin bir olduğu inancını gösterdi. Bunlar benim için çok büyük değerler. Bu içinde olduğumuz zor zamanlarda bizi güçlü, bir arada tutacak değerler bunlar. Sevgi, vicdan hepsini babamdan öğrendim. Seni çok seviyorum babacığım, iyi ki varsın, iyi ki bize bunları miras olarak bıraktın." şeklinde konuştu.

Selçuk Alagöz'ün cenazesi, ikindi namazı sonrası Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.