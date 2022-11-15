Müzisyen Onur Şener cinayetinde serbest bırakılan 2 kadına da ağırlaştırılmış müebbet talebi

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45) sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu 3 kişinin yanı sıra adli kontrolle serbest bırakılan Gözde G. ve Jale E.

ANKARA'da müzisyen Onur Şener'in (45) sahne aldığı eğlence mekanında 'istek parça' çalmayı kabul etmediği için öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede tutuklu 3 kişinin yanı sıra adli kontrolle serbest bırakılan Gözde G. ve Jale E. hakkında da 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. Tanık beyanlarına yer verilen iddianamede Onur Şener'in, şüpheli 3 erkekle mücadele ettiği, 2 kadının da kavgaya karıştığı, bu kişilerin hepsinin birden Onur Şener'e saldırdıklarına vurgu yapıldı.

Onur Şener, 2 Ekim'de Çankaya ilçesinde sahne aldığı eğlence mekanında, 'istek parça' nedeniyle çıkan kavgada, boğazı cam bardakla kesilerek öldürüldü. Olaya karışan bakanlıkta iş müfettişi İlker Karakaş (35), Ali Gündüz (36), savunma sanayii alanında elektrik mühendisi Semih Soyalp (36) ile Gözde G. ve Jale E. gözaltına alındı. İlker Karakaş, Semih Soyalp ve Ali Gündüz, tutuklanırken Gözde G. ile Jale E. ise yurt dışına çıkış yasağı ve polis merkezinde imza verme adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Öte yandan olay yerinde çekilen fotoğraflar da dava dosyasına delil olarak girdi. Fotoğraflarda kavganın yaşandığı eğlence merkezinin önünde birden fazla noktada kan izi olduğu görüldü. Onur Şener'in kanlar içinde yerde yatarken kız arkadaşı Pelin T.'nin ona müdahale etmeye çalışırken çekilen fotoğraf da dosyada yer aldı.