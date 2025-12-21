Bir yılda 3 beyin ameliyatı geçirdi; darbuka çalarak hayata tutundu

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 1 çocuk annesi Vildan Meydanaçar (61), 2 yıl önce geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle 1 yıl içinde 3 kez ameliyat oldu. Zorlu tedavi süreci ve doktorlarının 'Başın ağrıyabilir' uyarısına rağmen katıldığı kursta çalmayı öğrendiği darbuka ile hayata tutunan Meydanaçar, müziğin iyileşme sürecine katkı sağladığını söyledi.

Bodrum'da yaşayan 1 çocuk annesi Vildan Meydanaçar, 2 yıl önce beyin anevrizması nedeniyle 1 yıl içerisinde 3 ameliyat geçirdi. Ameliyatların ardından yaşadığı sağlık sorunlarına rağmen hayata küsmeyen Meydanaçar, Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nin, ritim kurslarına katıldı. Meydanaçar, doktorlarının 'Başın ağrıyabilir' uyarılarına rağmen Bodrum Gençlik Merkezi'ndeki kursta darbuka çalmayı öğrendi. Romatizma nedeniyle elinden fizik tedavi gören Meydanaçar, buna rağmen darbukayı bırakmayıp, fizik tedavi seanslarının ardından kurslara katılmaya devam ederek aynı zamanda halk oyunlarıyla da ilgilenerek yaşam enerjisini artırdı.

'YAŞAMAM GEREK'

Darbuka çalarak hayata tutunduğunu belirten Vildan Meydanaçar, müziğin kendisine moral verdiğini ve iyileşme sürecine katkı sağladığını söyledi. Hastalık sürecinin zorlu geçtiğini vurgulayan Meydanaçar, "2 yıl önce beyin anevrizması geçirdim. Dikişlerim patladı, plaka takıldı, mikrop kaptı 1 yıl içerisinde 3 sefer ameliyat oldum. Çok şükür şimdi çok iyiyim. Bu bana Allah'ın verdiği ikinci bir lütuf. Ameliyattan önce darbuka geçmişim yoktu. Ameliyattan sonraya denk geldi iyi ki de geldi. Vurmalı ritim çalgılarını hep çalmak istemiştim. Kursa başlama sürecim çok iyiydi her şey çok güzeldi. Darbuka kursunda çok daha mutlu olmayı ve keyif almayı öğrendim. Romatizma nedeniyle elinden gördüğü fizik tedavimde 3 haftadır devam ediyor ama ben buraya tekrar darbuka çalmaya geldim. Rutin kontrollerim var onun dışında her şey çok güzel. Müzik hayatımızda var olan bir şey, bir de halk oyunları oynuyorum. Çok yönlü olmayı, doğayı, hayvanları seviyorum. Geçirdiğim süreç çok zordu. Müziği herkese tavsiye ediyorum. 'Bu hastalık neden bana geldi' demek yerine 'Bunu yeneceğim ve başaracağım' demek gerek. Oğlum var, daha onu evlendireceğim. 'Yaşamam gerek' dedim ve bunu düşünerek yaşadım" dedi.

'RİTİMLE FİZİKSEL VE RUHSAL HASTALIKLARDAN KORUNMUŞ OLUYORLAR'

Ritmin ruhsal etkilerine değinen Bodrum Halk Eğitim Merkezi Ritim ve Müzik Grubu Öğretmeni Sezen Ceyhan, "İnsanlar burada güzel vakit geçiriyorlar. Vakit geçirirken öğreniyorlar. Ritimleri hayatlarına dahil edip oluşabilecek herhangi bir fiziksel ve ruhsal hastalıklardan korunmuş olmuş oluyorlar. Güzel dostluklar kazanıyorlar. Ritim hayatımızın olmazsa olmazıdır. Kalp atışımızın ritmi bozulduğunda tıbbi olarak 'aritmi' diyoruz. Dolayısıyla ritme uyum sağlamak çok da kolay olmuyor. Kursa katılanlar hem ruhsal olarak dinleniyorlar hem de matematiksel olarak dinç oluyorlar. Bu kurslar ücretsiz oluyor, insanlar kendilerini eve kapatmasınlar buradaki etkinliklere katılsın" diye konuştu.