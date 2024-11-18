Üye Girişi
Haberler

Muzaffer Tayyip Uslu'nun Kaybolan Şiiri 'Bir Çocuk' Gündeme Geldi

Muzaffer Tayyip Uslu'nun Kaybolan Şiiri 'Bir Çocuk' Gündeme Geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldaklı şair Muzaffer Tayyip Uslu'nun daha önce hiç yayınlanmamış 'Bir Çocuk' adlı şiiri, araştırmacı şair İbrahim Tığ tarafından gün yüzüne çıkarıldı. Şiir, 1946'da yayımlanan Adana Halkevi Kültür Dergisi'nde yer alıyordu.

Zonguldaklı şair Muzaffer Tayyip Uslu'nun şiirlerini topladığı kitabında yer almayan "Bir Çocuk" adlı eseri gün yüzüne çıkarıldı.

Zonguldak'ta yaşayan araştırmacı şair İbrahim Tığ, 1940'lı yıllarda Zonguldak Çelikel Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yapan modern Türk şiirinin önde gelen şairlerinden, eğitmen, çevirmen, radyo oyunu yazarı ve araştırmacı Behçet Necatigil'in öğrencilerinden Uslu'nun şiirini keşfetti.

Şairin "Bir Çocuk" adlı şiirinin, Adana Halkevi Kültür Dergisi Çukurova'nın Ağustos 1946 tarihli birinci sayısında yayımlandığını fark eden Tığ, eserin, Uslu'nun 1945'te basılan "Şimdilik" adlı kitabında yer almadığını tespit etti.

Daha önce de şairin Necatigil'e yazdığı 19 Ocak 1945 tarihli mektubunu gün yüzüne çıkaran Tığ'ın okuyucuyla buluşturduğu "Bir Çocuk" isimli şiir şu şekilde:

"Bir çocuk tanıyorum ki ben

Saçları altın.

Bir çocuk tanıyorum ki ben

Gözleri ondaki bahtın

Zenginliğini söyler.

Bir çocuk tanıyorum ki ben

İnmezken ağaçlar üzerinden

Bir yığın toprak şimdi."

Muzaffer Tayyip Uslu kimdir?

Muzaffer Tayyip Uslu 1922'de İstanbul'da doğdu. Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nde edebiyat öğretmeni Necatigil ile tanışan Uslu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ndeki eğitimini yoksulluk nedeniyle yarıda bıraktı.

Uslu'nun ilk şiiri 1941 senesinde "Varlık" isimli dergide yayımlandı. Zonguldak'taki belli başlı gazete ve dergilerde de çeşitli şiirleri neşredildi. Garip akımını örnek alan Uslu, şiirlerinde konuşma dilini kullandı, taşradaki yaşam, yalnızlık, hüzün, özlem, aşk ve maddi sıkıntılar gibi konuları işledi.

Şiirlerini 1945 yılında "Şimdilik" adlı kitapta toplayan Muzaffer Tayyip Uslu, 24 yaşındayken verem hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Sercan Kapusuz - Güncel
Yenidoğan çetesi için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

Bebek katilleri için hesap zamanı! Duruşma öncesi gerginlik çıktı

 Ehliyet yenileme tarihi 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı

Ehliyet yenileme tarihine kadar uzatıldı

 Türkiye'yi kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler

Kahreden olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sitem dolu sözler
Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan rakam
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ehliyet yenileme için gerekli evraklar nedir? Ehliyet yenileme ne kadar, süresi uzatıldı mı? EHLİYET YENİLEME UZATILDI MI? Sürücü belgesi yenileme ne zamana kadar yapılmalı? EHLİYET YENİLEME 2025! Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi ne zaman sona erecek? Muazzez İlmiye Çığ kimdir, kaç yaşında öldü? Muazzez İlmiye Çığ neden öldü, hastalığı nedir? Yenidoğan Çetesi davası ne zaman? Yenidoğan Çetesi davası başladı mı? Demet Akalın ne paylaştı? Bakan Tekin'e ne dedi? Canan Dağdeviren kimdir, kaç yaşında ve nereli? Canan Dağdeviren ne iş yapıyor, Nobel ödülü aldı mı? Gelin Evi sunucusu Ezgi Sertel neden yok? Ezgi Sertel programdan ayrıldı mı? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 18 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar Üstad kim, gerçek adı ne? Murat Divitçioğlu kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı? Altın Kelebek ne zaman 2024? Altın Kelebek ödülleri hangi tarihte ve hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.