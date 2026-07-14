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Nusaybin'de Mutfak Tüpü Alev Aldı: 2 Yaralı

Nusaybin'de Mutfak Tüpü Alev Aldı: 2 Yaralı
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Mardin Nusaybin'de bir apartman dairesinde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangında, tüpü balkona çıkarmaya çalışan 2 kişi yaralandı. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yaralılardan biri Diyarbakır'a sevk edildi.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün alev alması sonucu çıkan yangına müdahale eden 2 kişi yaralandı.

Yangın, saat 19.30 sıralarında Selahaddin Eyyubi Mahallesi Sakarya Caddesi'nde bulunan 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede çıktı. İddiaya göre, İ.Ç.'ye ait evin mutfağındaki tüp, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangına müdahale eden İ.Ç. ile F.Ç., alev alan tüpü balkona çıkarmaya çalıştıkları sırada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, diğer odalara ve apartmana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İ.Ç., hastanede yanık ünitesi bulunmaması nedeniyle ileri tedavi için ambulansla Diyarbakır'daki hastaneye sevk edildi.

Yangın nedeniyle evde hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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