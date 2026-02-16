Haberler

Edirne'de Mutfak Edirne Gıda Üretim Merkezi açıldı

Edirne Belediyesince açılan Mutfak Edirne, gıda üretimi ve afet durumlarında hizmet verecek kapasiteyle bölgenin dayanışma merkezi olmayı hedefliyor.

Edirne Belediyesince hazırlanan Mutfak Edirne Gıda Üretim ve Lojistik Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan, Kurtuluş Mahallesi'ndeki tesisin açılışında, Mutfak Edirne'nin birlik ve dayanışmanın sembolü olacağını belirtti.

Tesisin afet anlarında da kullanılabileceğini ifade eden Gencan, "Tesisi bölgeye ve şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek altyapıyla hazırladık. Afetlerle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu güçlü şehir dayanışmanın örneği olmaya devam edecek. Günlük 15 bin yemek üretim kapasitesine sahip mutfağımız herkesin hizmetinde olacak." dedi.

Gencan, Mutfak Edirne'nin kente hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek tesisin açılışı yapıldı, protokol üyeleri Mutfak Edirne'yi gezdi.

Programa Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Edirne AFAD Müdürü Cengiz Karakuş, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Sezai Irmak, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyeleri, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
