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Müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşındı

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Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan alınarak yüzlerce kişinin omuzlarında Fatih Camii'ne götürüldü.

Türk düşünce tarihinin en önemli isimlerinden Mutasavvıf, müzisyen ve yazar Ömer Tuğrul İnançer, dün Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu.

Mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşındı

CENAZE NAMAZI İKİNDİ NAMAZINA MÜTEAKİP KILINACAK

İnançer'in cenazesi Fatih Karagümrük'te bulunan Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'ndan omuzlara alınarak Fatih Camisine götürüldü. İnançer'in cenaze namazı ikindi namazına müteakip kılınacak.

Mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşındı

ÖMER TUĞRUL İNANÇER KİMDİR?

Ömer Tuğrul İnançer 1946 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Avukat, müzisyen ve mutasavvıf olan Tuğrul İnançer, İstanbul Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İnançer, 1991'e kadar hukuk müşavirliği yaptı. 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'nun Genel Müdürlüğü'ne atanan Ömer Tuğrul İnançer, Türk Tasavvuf Musikisinin önemli isimlerinden biridir. Öte yandan İnançer, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Mutasavvıf ve yazar Ömer Tuğrul İnançer'e veda! Cenazesi yüzlerce kişinin omuzlarında taşındı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Ömer Tuğrul İnançer Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

HATİCE TANYILDIZ:

ÇOK DEĞERLİ BİRİYDİ ÇOK ÜZÜLDÜM :( ALLAH RAHMET ETSİN

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