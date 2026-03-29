Irak'ta Haşdi Şabi karargahlarına hava saldırısı düzenlendi
Irak'ın Musul kentinde Haşdi Şabi'ye ait iki karargaha düzenlenen hava saldırılarının ABD-İsrail tarafından gerçekleştirildiği bildirildi. Karargahlarda maddi hasar meydana geldi.
Haşdi Şabi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Musul kentindeki Haşdi Şabi Musul Operasyon Komutanlığı ve Dördüncü Tabur Komutanlığı karargahı, hava saldırılarının hedefi oldu.
Saldırıların ABD-İsrail tarafından yapıldığı ifade edilen açıklamada, karargahlarda maddi hasar olduğu aktarıldı.
Kaynak: AA / Ali Makram Ghareeb