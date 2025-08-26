Musul Belediyesi Heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini Ziyaret Etti

Musul Belediyesi heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini (TOGÜ) ziyaret etti.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kardeş şehir projesi kapsamında Tokat'a gelen Musul Belediyesi heyeti, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, iş birliği imkanları ve karşılıklı tecrübe paylaşımı üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, konuk heyete Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik yapısı, yürütülen projeler ve uluslararası çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin sonunda Rektör Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Musul Belediyesi heyetine teşekkür etti, misafir heyet de gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.