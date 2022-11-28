Müşterisinin 14 yaşındaki torunu tarafından vurulan çaycı: Bu iş bu kadar kolay olmamalı

BURSA'da, işlettiği çay ocağında tartıştığı K.D.'nin (53) torunu M.E.K. (14) tarafından vurulan İsmail Güder (51), "Ölebilirdim. Bu işin bu kadar kolay olmaması lazım. Türk adaletinin gerekeni yapacağından şüphem yok" dedi.

BURSA'da, işlettiği çay ocağında tartıştığı K.D.'nin (53) torunu M.E.K. (14) tarafından vurulan İsmail Güder (51), "Ölebilirdim. Bu işin bu kadar kolay olmaması lazım. Türk adaletinin gerekeni yapacağından şüphem yok" dedi.

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Tarihi Hanlar Bölgesi'ndeki 'Düğün Çarşısı'nda meydana geldi. Çay ocağı işleten İsmail Güder ile müşterisi K.D., yüksek sesle çay isteme meselesinden çıkan tartışmada kavga etti. Çevredekilerin araya girmesiyle ayrılan taraflardan K.D., iş yerinden çıkarken 'Benim yeğenlerim var. Akşama bekleyin, bakın ne yapıyorum size' dedi. Bir süre sonra çay ocağına gelen kişi, İsmail Güder'i tabancayla kasığından vurdu. Güder, çağırılan sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından şikayetçi olduklarını söyleyen Şeker, "Biz şüphelilerin adam öldürmeye tam teşebbüs olarak bunun değerlendirilmesini düşünüyoruz. Organize bir şekilde olması, silahla işlenmesi ve bu olayın tasarlanarak işlenmesi de ağırlaştırıcı bir sebep. Ortada ciddi bir mesele yokken böyle bir olayın çıkartılmış olması dikkat çekici bir şey. Bir daha böyle bir olayın tekrarlanmaması için en ağır cezayı almalarını istiyoruz" dedi.