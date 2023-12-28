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Müstehcen içerikli parti yapacaklardı! "Fergio House" hesabına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonla "Fergio House" isimli hesap üzerinden müstehcen içerikli videolar paylaşan ve yine müstehcen içerikli parti yapacakları tespit edilen 19 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheliler, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlarla suçlanıyor.

Fergio House isimli sosyal medya hesabını yönetenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon haberini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.

BASKINLARDA 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bakan Yerlikaya, "Kafes-26" operasyonu kapsamında 15 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendiği bilgisini verdi. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Kartal, Beyoğlu, Eyüpsultan ilçeleri ile Isparta, Hakkari, Ankara, Gaziantep, İzmir, Konya ve Antalya illerindeki baskınlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Müstehcen içerikli parti yapacaklardı! 'Fergio House' hesabına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında

BİNLERCE SAHTE DOLARA EL KONULDU

Operasyonda 2 bin adet sahte 100 dolarlık banknota da el konuldu. Gözaltına alınanlar, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve müstehcen paylaşımlarla suçlanıyor.

Müstehcen içerikli parti yapacaklardı! 'Fergio House' hesabına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında

MÜSTEHCEN İÇERİKLİ PARTİ YAPACAKLARDI

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, gözaltına alınanların organize bir şekilde hareket ederek müstehcen içerikli parti yapacaklarının tespit edildiğini söyledi.

Müstehcen içerikli parti yapacaklardı! 'Fergio House' hesabına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında

"SUÇ ODAKLARINA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

Yerlikaya, "Halkımızın milli ve manevi değerlerini aşağılayanlarla, huzurunu kaçıran suç odaklarına göz açtırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Müstehcen içerikli parti yapacaklardı! 'Fergio House' hesabına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltında

İSTİKLAL CADDESİ'NDE PARA SAÇMIŞLARDI

Operasyon düzenlenen Fergio House isimli grup, İstiklal Caddesi'nde yerlere 1 dolar attıkları videoyla gündeme gelmişti. Havaya savrulan 1 dolarları alabilmek için bazı vatandaşlar büyük çaba sarf etmiş ve kısa sürede kargaşa yaşanmıştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepkiler yükselince polis ekipleri harekete geçmişti.

Kaynak: Haberler.com / Güncel

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya Sosyal Medya Güncel Haberler

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Yorumlar (8)

Samarpan Bhav:

Swinger bile yasak....cok komik. Ben kendim asla gitmem ama yapmak isteyenin neden özgürlüğü kısıtlanıyor? Sonucta yetişkin insanlar. Cocukbahcesimi burası ya?

Yanıtla13318
yorgo Emmi:

Bile ne ya? Sanki çok sıradan bir olay.

00
Çınar Saraç:

Alan memnun veren memnun Allah aşkına

Yanıtla697
İbrahim Demirel:

Kesinlikle yasaklanmalı. Hatta bunu yapan kişileri devlet gözetiminde en ağır işlerde, örneğin tarlalarda inşaatlar da çalıştırılmali. Fazla özgürlük, azgınlık getirir. Bizim topluma özgürlük yarasaydı 100 yıl oldu ihya olurduk. Özgürlük adı altında her pisliği yapan bir millet ile karşı karşıyayız.

Yanıtla1144
Ancinsan Toranaga:

İdam kesinlikle idam toplum virüsü bunlar leşleri de kireç kuyusuna atılmalıdır

Yanıtla419
Teoman H.:

olurmu öyle şey toplumsal ahlak diye bir şey var tamam herkes özgür olabilir ama bunu gözümüzün içine soka soka yapamazlar senin özgürlüğün benim rahatsız olduğum noktada biter.

Yanıtla18
VATANSEVER:

Türk ceza kanununda böyle bir suç yok. Göz altına alınıyor ama mahkemeye çıkınca serbest bırakmak zorundalar. bırakın isteyen istediğini yapsın. suç değil bir şey değil. İnsanların huzurunu bozmayın.

Yanıtla62
Altay Bozkurt:

YARATIK VE MAHLUKLAR PARTISI!!! IGRENCLIGIN EN ÜST SEVIYESI !!!!!

Yanıtla02
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