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Müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen 184 sosyal medya hesabına erişim engeli

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen toplam 184 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine ve söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen toplam 184 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine ve söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen "müstehcenlik" soruşturması devam ediyor.

Soruşturma kapsamında başsavcılık, soruşturmaya konu sosyal medya hesaplarına yönelik erişimin engellenmesi ve içeriklerin çıkarılması talebinde bulundu.

Talebin kabulüne karar veren İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği, müstehcen içerik bulunduğu değerlendirilen toplam 184 sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine ve söz konusu içeriklerin kaldırılmasına karar verdi.

Mahkemenin kararında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'un 8/A maddesine atıfta bulunularak, suç ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla erişimin engellenmesine ve içeriğin yayından çıkarılmasına karar verildiği belirtildi.

Kararda ayrıca, kararın Erişim Sağlayıcıları Birliğine ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilmesine hükmedilerek, İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğine itiraz yolunun açık olduğu bildirildi.

Kaynak: AA
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