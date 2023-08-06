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Mustafakemalpaşa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Lütfiye ve Yalıntaş mahalleleri civarında çıkan orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Lütfiye ve Yalıntaş mahalleleri civarında fıstık çamlarıyla kaplı ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesiyle bölgeye ekipler sevk edildi.

Havadan da helikopterin söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: AA / H. Çetin Güler - Güncel

Mustafakemalpaşa Yalıntaş Bursa Güncel Haberler

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