Bursa'da suda erkek cesedi bulundu
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çayda bulunan erkek cesedinin 33 yaşındaki Osman Işık'a ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri çalışma başlattı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde suda erkek cesedi bulundu.
Mustafakemalpaşa Çayı'nda bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Osman Işık'a (33) ait olduğu belirlenen ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / H. Çetin Güler