Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Hemşehrilerine Aşure İkramında Bulundu

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Muharrem Ayı dolayısıyla hemşehrilerine kendi elleriyle aşure ikramında bulundu. Belediye tarafından hazırlanan aşureler, Adnan Menderes Meydanı'nda dağıtıldı.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilçede geleneksel hale gelen, Muharrem Ayı dolayısıyla hemşehrilerine kendi elleriyle aşure ikramında bulundu.

Mustafakemalpaşa Belediyesi Muharrem Ayı dolasıyla, Adnan Menderes Meydanı'nda aşure dağıttı. Hemşehrilerine kendi elleriyle aşure ikram eden Başkan Kanar "Çok şükür bu senede ağzımızın tadıyla aşurelerimizi pişirdik, hemşehrilerimizle bolluk ve bereketi paylaştık" ifadelerine yer verdi. Mustafakemalpaşa Belediyesi Hala Sultan Aşevi'nde 3 bin kişilik hazırlanan aşureler, Adnan Menderes Meydanı'nda Mustafakemalpaşa'lı hemşehrilere ikram edildi.

Göreve geldiği 4 yılda aşure etkinliğini gelenek haline dönüştüğünü ve toplumu bir arada tutan, birliğin ve beraberliğin simgesi olduğu vurgusunu yapan Başkan Kanar "Böylesi anlamlı günlerde hemşehrilerimiz ile bir araya gelmek, gönül birliğini sağlamak bizler için çok özel. Her yıl geleneksel hale gelen aşure etkinliğimiz bu senede yoğun ilgi gördü. Sevgimizi paylaşarak çoğaltıyoruz. Rabbim birliğimizi beraberliğimiz daim etsin. Tüm vatandaşlarımızın Hicri Yılbaşını ve Muharrem Ayını kutluyorum" dedi. - BURSA