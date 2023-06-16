Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal ve pilot Sinan Yılmaz kaza sonrası taburcu edildi

MUĞLA'da motor arızası nedeniyle tarlaya zorunlu iniş yapan cayrokopterin ağaçlara çarpması sonucu yaralanan sanatçı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal (34) ile Sinan Yılmaz (47) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi, Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden yolcusu Melis Sandal ile turistik gezi amacıyla havalanan Sinan Yılmaz'ın kullandığı cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atarken bir süre sonra motor arızası meydana geldi. Yılmaz'ın tarlaya kontrollü iniş yapmak istediği cayrokopter, zeytin ağaçlarına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve Melis Sandal, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim- Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.Şarkıcı Mustafa Sandal, eşinin kaza geçirmesi üzerine hastaneye gelerek doktorlardan bilgi aldı. Sol elinde kırık olan Melis Sandal ve kazayı sıyrıklarla atlatan pilot Sinan Yılmaz, bu sabaha karşı tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.