Mustafa Kemal Atatürk, Ebediyete İntikalinin 87. Yılında Anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Elazığ'ın Ağın ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Tuğçe Yılmaz ile Belediye Başkanı Şeref Çakar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, bayraklar yarıya indirildi.

Ağın Niyazi Gençosmanoğlu Konferans Salonu'nda devam eden anma programında da günün anlamı ve önemine binaen konuşma yapıldı.

Öğrenciler tarafından şiirler okundu, sinevizyon gösterimi yapılan programda, "10 Kasım" adlı tiyatro oyunu sahnelendi, oratoryo gösterisi sunuldu, türküler seslendirildi.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Törene, kamu kurumların ve siyasi partilerin temsilcileri ile öğrenciler katıldı.