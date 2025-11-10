Haberler

Mustafa Kemal Atatürk, 87. Ölüm Yıldönümünde Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk, 87. Ölüm Yıldönümünde Anıldı
Güncelleme:
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Tören, Kaymakam ve Belediye Başkanı'nın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yılında Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, Kaymakam Adem Karataş ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törene, İlçe Emniyet Amiri İlçe Jandarma Komutan Vekili Alper Kom, İlçe Emniyet Amiri Muhiddin Hakan Demircioğlu, kamu kurum temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Bilal Çelikten - Güncel
