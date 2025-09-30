Mustafa Destici, KKTC'de Temaslarda Bulundu

Haberler

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli temaslarda bulunarak, önemli görüşmeler gerçekleştirdi ve Yeniden Doğuş Partisi'nin 9. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çeşitli temaslarda bulundu.

Akşam saatlerinde Lefkoşa'ya uçakla gelen Destici, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Ali Murat Başçeri ile görüştü.

Görüşmenin ardından Destici ve beraberindeki heyet, Girne kentinde bir otelde düzenlenen Yeniden Doğuş Partisi'nin (YDP) 9. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Burada katılanlara selamlama konuşması yapan Destici, YDP'nin 9. kuruluş yıl dönümü pastasını, YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ünal Üstel ile kesti.

BBP Genel Başkanı Destici daha sonra KKTC'de yayın yapan Ada TV'deki programa katıldı.

Destici'nin bugün başta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere KKTC'li yetkililerle ikili görüşmeler gerçekleştirdikten sonra Ada'dan ayrılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Kemal Firik - Güncel
