BBP Genel Başkanı Destici partisinin Düzce İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ve İran arasında imzalanan geçici ateşkesten memnuniyet duyduklarını belirterek, "İsteriz ki kalıcı ateşkes imzalansın. Sadece İran, ABD-İsrail arasında değil bölgemizdeki bütün savaşlar dursun." dedi.

Bir dizi temas ve ziyarette bulunmak üzere Düzce'ye gelen Destici, ilk olarak Cumayeri ilçesinde, BBP eski MKYK Üyesi Bayram Bilgin'in vefat eden annesi Melahat Bilgin için taziye ziyareti gerçekleştirdi.

BBP İl Başkanlığında İl Başkanı Emre Erdem ve partililerle bir araya gelen Destici, "Emperyalist ABD ile Siyonist ve terörist İsrail'in" Filistin, Gazze, Lübnan ve Suriye'den sonra İran'a yönelik saldırılarının yaklaşık 40. gününe geldiğini, saldırıların kısa sürede sonuç vermesinin beklendiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Destici, ABD ve İsrail'in 1-2 hafta içinde İran'ı teslim almayı, rejim değişikliğini hedeflediğini ancak İran devletinin, Mossad ve CIA ajanlarına rağmen halkıyla ciddi bir direniş ortaya koyduğunu ifade etti.

İran'ın savaşın uzamasıyla özellikle Körfez'de ABD üslerine ciddi saldırılar düzenlediğini anımsatan Destici, son günlerde ABD'ye askeri anlamda büyük kayıplar verdirildiğini, uçakların ve helikopterlerin düşürüldüğünü, gemilere zarar verildiğini, radar ve elektronik sistemlerin bozulduğunu, İsrail'in de ağır füze bombardımanı altında kaldığını anlattı.

Destici, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Bu gece bir medeniyet yok olacak" sözüne tepki göstererek, "Bunlar haydut, bir medeniyet, binlerce yıllık tarih nasıl oluşur bilmezler. Hiçbir medeniyet bir gecede yok olmaz. Ne yaparsan yap yok edemezsin." dedi.

"Bölgemizdeki bütün savaşlar dursun"

Türkiye ile Pakistan'ın devreye girmesi sonucu geçici ateşkes imzalandığını belirten Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milleti olarak bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. İsteriz ki kalıcı ateşkes imzalansın. Sadece İran, ABD-İsrail arasında değil bölgemizdeki bütün savaşlar dursun." diye konuştu.

Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ciddi şekilde etkilendiğini işaret eden Destici, "Yarın ne olur bunu hiçbirimiz garanti edemiyoruz çünkü İran'a ilk saldırı masada görüşmeler devam ederken başlamıştı. Ateşkesi elbette olumlu buluyoruz ama güvenilmez bulduğumuzu da ifade etmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, bölgede yaşanan gelişmelere bakıldığında Türkiye'de en büyük payın savunma sanayisine ayrılması gerektiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız, Cumhur İttifakı, topyekun bunları ifade ederken, bu konuda çalışmalar yaparken maalesef Cumhuriyet Halk Partisi ve yerel seçimlerde birlikte olduğu gruplar 'Ne gerek var bu kadar parayı savunma sanayisine ayırmaya?' diyordu. İşte barış kardeşlik için de bu gerekiyor. Bakın İran yenilseydi bugün ateşkes olamayacaktı ve işgal edilecekti."

"Savunma sanayisine harcanacak her kuruş helal olsun"

Geçen yıl her vatandaştan savunma sanayisi için yılda bir kez 750 liralık katkı istenmesinin konuşulduğunu hatırlatan Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak bunun 750 lira değil, 7 bin 500 lira olarak gerekirse gönüllülük esasına dayalı alınmasından yana olduğumuzu ifade ediyoruz. Savunma sanayisine harcanacak her kuruş helal olsun diyoruz." dedi.

"Ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine ve tecrübesine ihtiyacı var"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin soruya da yanıt veren Destici, şöyle konuştu:

"Erken seçim ihtimalini düşük görüyorum ancak öne alınmış bir seçim olabilir. Cumhurbaşkanımızın bu süreçte bir kez daha aday olması gerektiğini düşünüyorum. Kendisi her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da bir istek belirtmemiş olsa da ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine ve tecrübesine ihtiyacı var. İçinden geçtiğimiz süreç, yeni bir maceraya atılma süreci değildir. Masaya oturduğu zaman muhatapları tarafından ciddiye alınan ve muhataplarına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünü ve kudretini yansıtabilecek, bu konularda büyük tecrübe edinmiş bir devlet başkanıyla bu süreci yürütmemiz gerekir. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması ve en azından bir dönem daha görevini sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum."

Destici, basın açıklamasının ardından Düzce Valisi Mehmet Makas ve Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'yü de makamında ziyaret etti.

Destici'ye ziyaretlerinde, BBP Genel Başkan Yardımcıları Bülent İspir ve Alaattin Çakır, MKYK Üyesi Naim Yolcu, Düzce İl Başkanı Emre Erdem, Sakarya İl Başkanı Turan Yıldırım, Kocaeli İl Başkanı Metehan Küpçü, Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Günkut ve Hendek Belediye Başkanı İrfan Püsküllü eşlik etti.