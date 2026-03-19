BBP Genel Başkanı Destici'den Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, savaş, ekonomik kriz ve çocuk ölümleri gibi sorunlara dikkat çekerek bayramın barış ve huzura vesile olmasını diledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bayramın, ülkemiz, milletimiz, Türk İslam alemi ve tüm insanlık için barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Destici, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, bölgede ve dünyada savaşların, ölümlerin, çatışmaların tetiklediği ekonomik krizlerin, yokluğun, açlığın, hastalıkların ve göçlerin gölgesinde bir ramazan geçirildiğini belirtti.

Ramazanın manevi iklimini vatandaşlarla, teşkilatlarla, deprem bölgesindeki vatandaşlarla, Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Türkmeneli'nde ve Orta Asya Türk cumhuriyetlerindeki soydaşlarla paylaştıklarını aktaran Destici, "Bizim ülkemizde, bayramlar en çok, çocuklarımızla, çocuklarımızın sevinçleriyle yaşanır, hatırlanır. Bu yönüyle bayramlar en çok çocuklarımıza aittir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, Filistin, Gazze, Yemen, Afrika, Suriye, Lübnan ve İran'da yaşanan çocuk ölümlerinin Ramazan Bayramı'na dair sevinci gölgelediğini ifade ederek İsrail'in saldırılarını lanetledi.

Bölgede yaşanan acıların küresel güçlerin saldırılarıyla derinleştiğini vurgulayan Destici, İslam ülkelerinin önemli bir kısmındaki yöneticilerin sessiz kaldığını ve bunun da ağır bir sorumluluk taşıdığını belirtti.

Şahit olunan zulmün ve güvenliği tehdit eden risklerin sona ermesinin, kimlik ve değerler etrafında birlik sağlanmasına bağlı olduğuna işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız problemleri, ancak var oluş gayemize sarılarak, birlik ve dayanışma içinde aşabileceğimiz inancıyla, Müslüman Türk milletinin ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın, ülkemiz, milletimiz, Türk İslam alemi ve tüm insanlık için, barış, huzur ve mutluluğa vesile olmasını diliyorum. Ramazan Bayramı'mız mübarek olsun."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan
ABD'nin yere göre sığdıramadığı 5 ülke: Gurur duyuyoruz
Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
İran saldırıları kilit vurdurdu! O ülke rafinerileri kapattı
12 ülkeden İran'a çağrı! Fidan, metni görünce hemen müdahale etmiş
İpleri neredeyse kopardı
Savaşın 20. gününde tarihi rest: Sizi bu topraklara gömeceğiz
Ne dediyse oldu! Galatasaray Hamit'i maalesef haklı çıkardı
