Mustafa Destici'den Zonguldak'taki Maden Kazasında Ölen İki İşçi İçin Başsağlığı Mesajı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden göçüğünde hayatını kaybeden işçiler için başsağlığı dilerken, yaralı işçiye acil şifalar diledi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Gelik'deki özel kömür madeni ocağında meydana gelen göçük haberini derin bir üzüntüyle öğrendiğini açıkladı. Destici sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şöyle dedi:

"Zonguldak Kilimli ilçesi Gelikli Beldesi'nde özel bir, kömür madeni ocağında meydana gelen göçük haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Göçükte hayatını kaybeden iki madencimize Yüce Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum.Yaralı kurtarılan işçimize acil şifalar niyaz ediyor, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
