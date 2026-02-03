Haberler

Mustafa Destici'den, Epstein Olayına İlişkin Açıklama: "Çocuklara Dokunanın Yaşama Hakkı Olmamalıdır"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, çocuk istismarı ve cinayetlerine karşı idam cezası ve tahliyesiz müebbet cezasının yeniden tartışılması gerektiğini ifade etti. Destici, mevcut yaptırımların caydırıcı olmadığını vurguladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Epstein dosyalarına ilişkin olarak, "Yıllardır aynı noktadayız ve ısrarla öneriyoruz: Caydırıcılığı fiilen kalmamış ve cezasızlık algısı üreten mevcut yaptırımlar yerine, idam cezası ve tahliyesiz müebbet de dahil olmak üzere en ağır cezaların yeniden hukuki ve toplumsal zeminde tartışılması artık bir zorunluluktur. Bir kez daha diyoruz ki; Çocuklara dokunanın yaşama hakkı olmamalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Epstein rezilliği bize gerçeği gösterdi: Çocuk istismarı, kaçırılmaları ve cinayetleri sadece münferit değil; örgütlü ve küresel. Bu suçların, küresel güç dengeleri ve siyasi çıkar ilişkileri içinde görmezden gelinmesi, meseleyi aynı zamanda bir dünya siyaseti sorunu haline getirmektedir. Çocuklara karşı işlenen örgütlü ve örgütsüz insanlık dışı fiiller ve suçlar, en temel insan hakkı olan yaşam ve güvenlik hakkına yönelmiş en vahim suçlardandır. Yalnızca bireylere değil; milletin geleceğine, toplumsal yapımıza ve devletimizin bekasına yönelmiş açık bir tehdittir. Yıllardır aynı noktadayız ve ısrarla öneriyoruz: Caydırıcılığı fiilen kalmamış ve cezasızlık algısı üreten mevcut yaptırımlar yerine, idam cezası ve tahliyesiz müebbet de dahil olmak üzere en ağır cezaların yeniden hukuki ve toplumsal zeminde tartışılması artık bir zorunluluktur. Bir kez daha diyoruz ki; Çocuklara dokunanın yaşama hakkı olmamalıdır!"

Kaynak: ANKA / Güncel
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti

İnfial yaratan ilan: Bakanlık jet hızıyla harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı

10 kişinin öldüğü kazada yaralanan öğrenci kazanın nedenini anlattı
Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibi Antalyaspor'a yarım düzine gol

Tarihi sonuç! Iğdır FK'den Süper Lig ekibine tam 6 gol
Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti

Başkenti vuran dron, bir aileyi dakikalar içinde yok etti
Hülya Avşar, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olmaya aday

Hülya, ünlü ismin oğluna hayran kaldı: Dünyaca ünlü olabilir
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı

Evde başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da