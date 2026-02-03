Mustafa Destici'den, Epstein Olayına İlişkin Açıklama: "Çocuklara Dokunanın Yaşama Hakkı Olmamalıdır"

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Epstein dosyalarına ilişkin olarak, "Yıllardır aynı noktadayız ve ısrarla öneriyoruz: Caydırıcılığı fiilen kalmamış ve cezasızlık algısı üreten mevcut yaptırımlar yerine, idam cezası ve tahliyesiz müebbet de dahil olmak üzere en ağır cezaların yeniden hukuki ve toplumsal zeminde tartışılması artık bir zorunluluktur. Bir kez daha diyoruz ki; Çocuklara dokunanın yaşama hakkı olmamalıdır" dedi.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Vatanı korumak çocukları korumakla başlar. Epstein rezilliği bize gerçeği gösterdi: Çocuk istismarı, kaçırılmaları ve cinayetleri sadece münferit değil; örgütlü ve küresel. Bu suçların, küresel güç dengeleri ve siyasi çıkar ilişkileri içinde görmezden gelinmesi, meseleyi aynı zamanda bir dünya siyaseti sorunu haline getirmektedir. Çocuklara karşı işlenen örgütlü ve örgütsüz insanlık dışı fiiller ve suçlar, en temel insan hakkı olan yaşam ve güvenlik hakkına yönelmiş en vahim suçlardandır. Yalnızca bireylere değil; milletin geleceğine, toplumsal yapımıza ve devletimizin bekasına yönelmiş açık bir tehdittir. Yıllardır aynı noktadayız ve ısrarla öneriyoruz: Caydırıcılığı fiilen kalmamış ve cezasızlık algısı üreten mevcut yaptırımlar yerine, idam cezası ve tahliyesiz müebbet de dahil olmak üzere en ağır cezaların yeniden hukuki ve toplumsal zeminde tartışılması artık bir zorunluluktur. Bir kez daha diyoruz ki; Çocuklara dokunanın yaşama hakkı olmamalıdır!"