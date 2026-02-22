Haberler

Mustafa Destici'den "Anayasa'nın 66. Maddesi" Çıkışı: "Değiştirilemez, Konusu Bile Yapılamaz"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Anayasa'nın 66. maddesinin değiştirilmesi yönündeki açıklamalarına yanıt vererek, bu maddenin Türkiye'nin birliği için vazgeçilmez olduğunu vurguladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın Anayasa'nın 66. maddesiyle ilgili  açıklamalarına tepki göstererek "Bu madde milletimizin birliğinin teminatıdır. Değiştirilemez, konusu bile yapılamaz" dedi.

Mustafa Destici sosyal medya hesabından, Anayasa'nın 66. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür" hükmüyle ilgili tartışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Destici, şunları kaydetti:

"PKK'nın siyasi uzantısı DEM'in Eş Başkanı bugün de hadsizliğini sürdürerek, Anayasa 66. maddesinin ' Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür' değiştirilmesini istemiş. Ve, ' Türkiye'nin bütün renklerine uygun bir yurttaşlık tanımı olmalı. Hepimiz Türkiyeliyiz ama içinde Kürt de var, Türk de var, Arap da var, Alevi de var, farklı inançtan ve kimlikten halklar da var. Buna uygun bir tanımlama olmalı' demiş… Bu madde ve bu tanım bizi millet yapan ve devletimizin bekasının, ülkemizin bütünlüğünün, milletimizin birliğinin teminatıdır. Değiştirilemez ve hatta konusu bile yapılamaz. Devletimizin adı: Türkiye Cumhuriyeti. Milletimizin adı da: Türk Milleti'dir. Kabul eden kalır, etmeyen de gider."

Kaynak: ANKA
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar

Fenerbahçelileri sevinçten havalara uçuracak karar
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Komşuların gürültü kavgasında 14 aylık bebeğin kafatası çatladı

Komşular kavga etti olan küçücük çocuğa oldu, resmen ölümden döndü
Kuzey Londra derbisinde Arsenal, Tottenham'a fark attı

Şampiyonluk yarışını ilgilendiren dev derbide tam 5 gol