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Mustafa Ceceli, Iğdır'da polisle çektiği videoda dolandırıcılara karşı uyardı

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Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri için kente gelen Mustafa Ceceli, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek dolandırıcılıkla mücadele çalışmalarına destek verdi. Ceceli, polis memurlarıyla çektiği videoda vatandaşları dolandırıcılara karşı uyararak 112'yi aramalarını istedi.

Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında kente gelen şarkıcı Mustafa Ceceli, polis memurlarıyla çektiği videoda vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Iğdır'ın kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri dolayısıyla kente gelen Ceceli, İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün dolandırıcılıkla mücadele çalışmalara destek veren Ceceli, çektiği videoyla vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı.

Ceceli, bir kadın polis memurunun da yer aldığı videoda, "Değerli vatandaşlarımız, polis, asker veya savcı sizden para veya altın talep etmez. Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp sizden para talep eden kişilere itibar etmeyin ve derhal 112'yi arayın." ifadesini kullandı.

Polis memuru ise şu uyarıda bulundu:

"Alışveriş ve işlem yaptığınız internet sayfalarının doğruluğunu mutlaka kontrol ediniz. Banka ve kart şifrelerinizi kimseyle paylaşmayınız. Şüphelendiğiniz durumlarda 112'yi arayın."

Kaynak: AA
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