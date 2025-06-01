Mustafa Canbey'den Sulama Projesi İçin Sert Eleştiri

Mustafa Canbey'den Sulama Projesi İçin Sert Eleştiri
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AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi'nin ilerlememesi ve kullanılmayan borular hakkında eleştirilerde bulundu. Belediye yönetimini taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Havran Ovası Sulama Projesi'nin ikinci kısmına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Canbey, Havran'da düzenlediği basın toplantısında, yıllar önce temeli atılan projenin sürüncemede bırakıldığını ve milletin kaynaklarıyla alınan boruların atıl durumda bekletildiğini vurguladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine çağrıda bulunan Canbey, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından sağlanan 60 milyon liralık ödenekle, Havran Ovası 2. Kısım Sulama Projesi için gerekli finansman sağlandı. O dönem hem Ak Parti'li Balıkesir Büyükşehir Belediyemiz, hem Valiliğimiz hem de DSİ ile bir protokol imzalandı. Bu protokolle boru temini ve döşeme sorumluluğu BASKİ'ye verildi. 9 bin 300 metrelik boru temin edildi fakat yalnızca 350 metrelik kısmı döşendi. Geriye kalan borular, Havran ilçemizin Büyükdere mahallesi girişindeki depoda çürümeye terk edilmiş durumda."

Canbey, "BASKİ bu boruların döşeneceğine dair söz verdi, ama herhangi bir ilerleme olmadı. Üstelik şimdi de protokolün iptali için Valiliğe başvuruda bulundular. Hem söz verip hem işi yapmamak, ardından da suçu bizim üzerimize yıkmaya çalışmak siyasi sorumluluktan kaçmaktır." ifadesini kullandı.

Seçim döneminde sulama sistemlerinin tamamlanacağına dair vaatlerde bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi yönetimini sorumluluğa davet eden Canbey "Bugün gelinen noktada borular yerinde duruyor, hiçbir işlem yapılmıyor. Biz bu işin takipçisiyiz. Milletimizin emaneti olan bu yatırımların heba edilmesine sessiz kalamayız. Gerekirse bu durumu kamuoyunun takdirine bırakırız ama susmayız. Buradan açıkça çağrıda bulunuyorum. Bu borular çürümeye terk edilemez. Verdiğiniz sözleri yerine getirin." diye konuştu.

Basın açıklamasında Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, AK Parti Havran İlçe Başkanı Sercan Şık, AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Selman Aktay, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Rıfat Ertaş, çok sayıda muhtar ve oda başkanı da hazır bulundu.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
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