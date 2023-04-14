Mustafa Adıgüzel; AKP Ordu Adayı, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Okulları Ziyaret Edeceğini Açıkladı: 'Devletin Arkasına Saklanıp, Çocuklarımız...

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in AKP milletvekili adayı olarak Ordu’da okulları ziyaret edeceğini açıkladı ve Özer’e tepki gösterdi. Adıgüzel, “Çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın. Bunu bir milletvekili olarak söylemiyorum. Ordu’da yaşayan, Ordu’da çocukları okuyan bir veli olarak konuşuyorum. Benden izin aldınız mı kardeşim? Devletin ve valiliğin arkasına saklanıp da çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın” dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in AKP milletvekili adayı olarak Ordu'da okulları ziyaret edeceğini açıkladı ve Özer'e tepki gösterdi. Adıgüzel, "Çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın. Bunu bir milletvekili olarak söylemiyorum. Ordu'da yaşayan, Ordu'da çocukları okuyan bir veli olarak konuşuyorum. Benden izin aldınız mı kardeşim? Devletin ve valiliğin arkasına saklanıp da çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, AKP Ordu milletvekili adayı Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Ordu'da okulları ziyaret edeceğini açıkladı. Özer'e tepki gösteren Adıgüzel, şunları söyledi:

"YARIŞ DEMOKRATİK OLMALI"

"Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Ordu'ya, AKP'nin milletvekili adayı olarak gönderildi. Hoş gelmiş, sefa gelmiş. Bizim için sorun değil. Biz burada ne bakanlar ne başbakan yardımcıları gördük ne başbakanlar gördük. Ama bu şekilde valilik üzerine ve okul müdürleri üzerine baskı kurarak okullarda siyaset yapmayın.

"HEM ADALETSİZLİK HEM ACİZLİK"

Dün akşam öğretmenlere bir mesaj atıldı. 'Kıymetli müdürlerim Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer okul ziyaretlerine yarın başlayacaktır. Bakanımız bu süreçte bizleri de ziyaret edebilir' diyor. Bakın bu hem adaletsizlik hem de acizlik. Okullara, kışlaya ve camiye siyaset sokmayın. Bizim çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın. Bunu bir milletvekili olarak söylemiyorum. Ordu'da yaşayan, Ordu'da çocukları okuyan bir veli olarak konuşuyorum. Benden izin aldınız mı kardeşim? Devletin ve valiliğin arkasına saklanıp da çocuklarımız üzerinden siyaset yapmayın.

"ÇOCUKLARIMIZIN YERİ YURDUYLA OYNAMAYIN"

Az önce haber aldım; Durugöl'de bir okula gitmişler. Çocukların sınıflarda fazla olduğunu kameralara göstermemek için 40 kişilik sınıflardan beş sırayı çıkarıp, 10 öğrenciyi merdiven boşluklarına, alt katlara, kantine saklamışlar. Çocuklarımızı sağa sola atmayın. Ordu halkı buna tepki gösterecek. Siyaseti yapacaksanız demokratik, adil bir şekilde yapın. Çocuklarımızın yeri yurduyla oynamayın. Onlar sizin siyaset oyuncağınız değil; merdiven boşluğunda çocuklarımıza eziyet etmeyin. Bunun bedelini ağır bir şekilde ödersin. Ordu Valisi, seni de uyarıyorum. Ordu'ya gelmiş görev yapıyorsun. Ordu'nun huzurunu kaçırmayacak şekilde görev yapın. Ordu'nun dışından gelip de, Ordu'nun huzurunu kimse kaçırmasın."