Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in Hicret Rotalarında Yürüyüşe Çıktı

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen Müslümanlar, Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicretin izini sürmek için 220 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sırasında önemli tarihi noktalar ziyaret edilerek, ilk İslamî topluluğun oluşumuna dair bilgiler paylaşıldı.

Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye yaptığı hicretin izini sürmek için bir araya gelen dünyanın farklı ülkelerinden bir grup Müslüman'ın yürüyüşünde sona yaklaşılıyor.

İngiltere merkezli "Hijrah Hub" adlı organizasyonun Mekke'den Medine'ye uzanan hicret rotası boyunca uzman rehberlerle düzenlediği yürüyüşte yaklaşık 220 kilometrelik mesafe geride bırakıldı.

Kimi zaman çölde kimi zaman vadilerdeki taşlık bölgelerde Hazreti Muhammed'in adımlarını izlemeye çalışan katılımcılar, hicretin önemli noktalarını da ziyaret etti.

Yürüyüşte rehber olarak görev alan Ahmed Baki, AA muhabirine, yolculukta önem taşıyan noktalara ilişkin bilgi verdi.

Bundan önce 4 kez hicret rotasını tamamladığını belirten Baki, yolculuğun Hazreti Hatice ve Hazreti Muhammed'in birlikte yaşadığı evden başladığını, sonrasında Kabe ve Hazreti Ebubekir'in evi ile Sevr Mağarası'nın ziyaret edildiğini söyledi.

Hicret rotasında bulunan Bayada ve Asfel Amj Vadisi'ni ziyaretinin ardından El Gamim Vadisi'ne ulaşıldığını kaydeden Baki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burada Peygamberimiz Büreyde bin Husayb ile karşılaşmıştı. Bu olaydan şunu öğrendik, Büreyde vesilesiyle 80'den fazla kişi İslam'ı kabul etti. Bu sayı, Mekke'de İslam'ı kabul edenlerin sayısından bile fazlaydı. Sonra Kudeyd Vadisi'ne gittik. Orada Peygamber Efendimiz Ümmü Ma'bed ile karşılaşmıştı. Ümmü Ma'bed'in Peygamberimizin dış görünüşünü anlattığı o güzel tasvirden bahsettik ve geceyi orada geçirdik."

Yolculuğun Kuleyye Vadisi'ne yürüyerek sürdüğünü aktaran Baki, "Burada Peygamberimizi yakalamak için peşine düşen Süraka bin Malik ile karşılaşmıştı. Kureyşliler, Peygamberimizin başına 100 deve ödül koymuştu. Bu yüzden birçok kişi onu yakalamak istiyordu ve Süraka da onlardan biriydi. O vadide, Allah'ın Peygamberini ilahi bir korumayla muhafaza ettiğini öğrendik." dedi.

Baki sözlerini şöyle tamamladı:

"Sonraki durağımız ise Cuhfe oldu. Burada Peygamberimize hicret esnasında ayet nazil olmuştu. Bu ayet, Peygamberimizi teselli etmek içindi. Çünkü Mekke'yi terk etmek onun için çok zordu. Sonrasında Peygamberimizin Medinelilerin kendisini beklediğini öğrendiği Harar Vadisi'ne ulaştık. Bir sonraki güzergahta ise Selam Vadisi'ne geldik. Burası iki nedenle çok özel bir yer. Birincisi, birçok kasidede, özellikle de Kaside-i Bürde'de adı geçiyor. Diğer sebebi ise vadi boyunca yürüdükçe yol giderek daralıyor ve sonunda öyle bir geçide geliyorsunuz ki Peygamberimizin tam olarak o noktadan geçtiğine eminiz."

Katılımcıların, zaman zaman arazi araçları ve develerle de sürdürdükleri yolculuktaki son durakları olan Akuba Dağı'nı ziyaret ettikten sonra Medine'ye ulaşması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Esra Hacıoğlu - Güncel
