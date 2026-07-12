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KADEM'in 19. yüzyıl Müslüman kadın yazarlarına ilişkin uluslararası çalıştayı tamamlandı

KADEM'in 19. yüzyıl Müslüman kadın yazarlarına ilişkin uluslararası çalıştayı tamamlandı
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KADEM öncülüğünde düzenlenen 19. yüzyıl Müslüman kadın yazarları konulu uluslararası çalıştay, farklı ülkelerden akademisyenlerin katılımıyla sona erdi. Çalıştayda kadın yazarların edebiyat, eğitim ve toplumsal dönüşümdeki rolleri ele alındı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde, Freiburg Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve Tiflis Devlet Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 19. yüzyılın Müslüman kadın yazarlarına ilişkin uluslararası çalıştay sona erdi.

Ataşehir'deki bir otelde iki gün boyunca devam eden "KADEM International Workshop Series III: 19th Century Women Writers in the Muslim World" başlıklı çalıştaya, Türkiye, Mısır, İran, Hindistan, Endonezya, Azerbaycan, İngiltere ve Kuzey Afrika başta olmak üzere farklı ülkelerden akademisyenler katıldı.

Çalıştayda, 19. yüzyıldaki Müslüman kadın yazarların düşünce, edebiyat ve toplumsal dönüşüm süreçlerindeki rollerini akademik perspektifle ele alındı.

Müslüman kadın yazarların yalnızca edebi eserler veren isimler olmadıkları, eğitimden düşünce dünyasına, toplumsal reformlardan dini bilgi üretimine kadar birçok alanda dönüştürücü roller üstlendikleri çalıştayda ifade edildi.

Farklı coğrafyalardan paylaşılan örneklerde, kadınların tarih boyunca bilgi üretiminin aktif öznesi oldukları ancak bu katkıların büyük ölçüde görünmez kaldığı aktarılan çalıştayda, söz konusu entelektüel mirasın yeniden incelenmesinin akademik çalışmalar açısından taşıdığı önem anlatıldı.

Çalıştayda, 19. yüzyılın ortalarında İslam dünyasında gelişen öncü kadın hakları hareketleri, Müslüman kadınların kaleme aldıkları eserler üzerinden şekillenen entelektüel gelenek, kadınların toplumsal cinsiyet, sınıf ve etnik hiyerarşilere yönelik eleştirileri ile eğitim ve kamusal yaşama katılım mücadeleleri ele alındı.

Kapanış oturumunda ise geçmişte kadınların ortaya koyduğu entelektüel birikimin, yürütülen akademik ve toplumsal tartışmalara ışık tutabilecek önemli bir kaynak olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Disiplinlerarası yaklaşım ve uluslararası akademik işbirliklerinin farklı coğrafyalardaki deneyimleri ortak bir zeminde buluşturduğuna işaret edilen çalıştayda, Müslüman kadınların düşünce tarihine ilişkin yeni araştırmaların teşvik edilmesi ve bu alandaki çalışmaların daha görünür, kapsayıcı bir tarih yazımına katkı sunması yönünde ortak irade ortaya konuldu.

Çalıştayın kapanışında ise gelecekte yürütülebilecek ortak araştırmalar ve uluslararası akademik işbirliği imkanları masaya yatırıldı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
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