ABD'de Somali asıllı ABD vatandaşı, sebepsiz yere göçmenlik polisince gözaltına alındığını söyledi

Minnesota'da Somali kökenli ABD vatandaşı Mubashir, ICE polisi tarafından gözaltına alındığını ve kendisine hiçbir açıklama yapılmadığını belirtti. Olay anı, sosyal medyada geniş yankı buldu.

NEW ABD'nin Minnesota eyaletinde Somali kökenli ABD vatandaşı Mubashir, Göçmenlik ve Muhafaza Birimi (ICE) polisi tarafından sebep gösterilmeksizin gözaltına alındığını ve polisin, kendisini ifade etmesine izin vermediğini belirtti.

Minneapolis kentinde yaşayan Somali kökenli ABD vatandaşı Mubashir, basına yaptığı açıklamada, kendisine hiçbir açıklama yapılmadan ve söz hakkı tanınmadan ICE polisi tarafından, tüm kurallar çiğnenerek gözaltına alındığını söyledi.

Öğle arası çalıştığı iş yerinin çıkıp yiyecek almaya giderken ICE polisi tarafından sürüklenerek yere yatırılıp, kelepçelendiğini anlatan Mubashir, polise, "ABD vatandaşı olduğunu ve pasaportunu gösterebileceğini" söylediği halde polisin kendisini dinlemediğini ve gözaltına alınmaktan kurtulamadığını dile getirdi.

Soyadını vermek istemeyen 20 yaşındaki Somali kökenli genç, "Onlara ABD vatandaşı olduğumu söyledim, umursamadılar. Kelepçeli, kısıtlanmış, çaresiz bir haldeyken beni karların içinden dışarı sürüklediler ve yere itip boğma pozisyonuna aldılar. Bu çok gereksizdi." dedi.

Serbest bırakılmadan önce zorla, göçmenlik mahkemesine ve ICE ofisine götürüldüğünü aktaran Mubashir'in gözaltına alınma anına ait videosu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Söz konusu video kaydında, ICE polisinin, gözaltına alma kurallarının dışına çıkarak, Somali asıllı genci boğazından yakalayıp karda dizlerinin üzerine çöktürdüğü, Mubashir maskeli ICE polisleri tarafından zorla bir araca bindirilirken etraftakilerin polise tepki gösterdiği görüldü.

Gözaltı işlemi, ICE ajanlarının Somali nüfusunun yoğun olduğu Cedar-Riverside bölgesindeki işletmelere girip insanları sorguladığı ve pasaportlarını göstermelerini istediği sırada gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce Somali kökenli ABD vatandaşlarını hedef gösteren açıklamalar yaparak, onlardan "çöp" diye bahsetmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
