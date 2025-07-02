Müslüman Aday Zohran Mamdani'ye Yönelik Sözler İçin Özür

NEW ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'nin "Yahudi toplumuna tehdit" teşkil ettiğini öne süren Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, sözleri için özür diledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Gillibrand daha önce katıldığı bir programda Mamdani'nin "küresel cihat" ve "küresel intifada" ifadelerini kullandığını iddia etmiş, belediye başkanı adayının kapsayıcı davranmadığını savunmuştu.

Gillibrand, Mamdani'nin "Yahudi toplumuna tehdit" teşkil ettiğini dile getirmişti.

Mamdani'nin ekibi ise kendisinin söz konusu ifadeleri kullanmadığını ancak ifade özgürlüğü nedeniyle kullanımına da karşı çıkmadığını belirtmesinin ardından Gillibrand, geri adım attı.

Mamdani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Gillibrand, kendisini "Yahudi toplumuna tehdit" olarak tanımlayan sözleri için özür diledi.

Karşılıklı olarak gerginliği düşürmeye karar veren ikili, yakın gelecekte New York'ta bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Müslüman aday Mamdani'nin belediye başkanı ön seçimini kazanması

ABD'de dün açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'daki seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.