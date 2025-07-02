Müslüman Aday Zohran Mamdani'ye Yönelik Sözler İçin Özür

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

New York'ta Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'ye yönelik 'Yahudi toplumuna tehdit' ifadesini kullanan Senatör Kirsten Gillibrand, sözleri için özür diledi. Mamdani'nin ifade özgürlüğüne vurgu yapması sonrası gerginlik azaltıldı.

NEW ABD'nin New York kentinde düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kazanan Müslüman aday Zohran Mamdani'nin "Yahudi toplumuna tehdit" teşkil ettiğini öne süren Demokrat Senatör Kirsten Gillibrand, sözleri için özür diledi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Gillibrand daha önce katıldığı bir programda Mamdani'nin "küresel cihat" ve "küresel intifada" ifadelerini kullandığını iddia etmiş, belediye başkanı adayının kapsayıcı davranmadığını savunmuştu.

Gillibrand, Mamdani'nin "Yahudi toplumuna tehdit" teşkil ettiğini dile getirmişti.

Mamdani'nin ekibi ise kendisinin söz konusu ifadeleri kullanmadığını ancak ifade özgürlüğü nedeniyle kullanımına da karşı çıkmadığını belirtmesinin ardından Gillibrand, geri adım attı.

Mamdani ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Gillibrand, kendisini "Yahudi toplumuna tehdit" olarak tanımlayan sözleri için özür diledi.

Karşılıklı olarak gerginliği düşürmeye karar veren ikili, yakın gelecekte New York'ta bir araya gelme konusunda mutabık kaldı.

Müslüman aday Mamdani'nin belediye başkanı ön seçimini kazanması

ABD'de dün açıklanan resmi sonuçlara göre, New York'ta düzenlenen Demokrat Parti'nin belediye başkanlığı ön seçimini kentin Temsilciler Meclisi Üyesi Mamdani kazanmıştı.

Mamdani, oyların yüzde 56'sını alarak en güçlü rakibi eski New York Valisi Andrew Cuomo'yu 12 puan farkla geride bırakmıştı.

33 yaşındaki Zohran Mamdani, 4 Kasım'daki seçimi kazanması halinde New York'un ilk Müslüman ve Güney Asya kökenli belediye başkanı olacak.

Kaynak: AA / Şerife Çetin - Güncel
Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım

Hakan'dan Galatasaraylıları sevinçten havalara uçuracak paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akülü sandalye ile geldiği iskeleden kendini denize bıraktı

Kahreden olay! Akülü sandalyesiyle geldi, kendini denize bıraktı
Fenerbahçe lansmanında giydiği kırmızı kıyafet Meltem Cumbul'u hedef haline getirdi

Forma tanıtımında giydiği kıyafet Fenerlileri çıldırttı
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Ameliyat için 'lazer parası' isteyen cerrah tutuklandı

Devlet hastanesi doktoru yüz kızartıcı suçtan tutuklandı
Aras Kargo'nun sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı

Ünlü Türk şirketin sahibi, mahkeme kararını dansöz oynatarak kutladı
Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu

Ülkenin en zehirlisi! Öğretmen yürürken buldu
Memur ve emeklilerin gözü enflasyon verisinde! İşte beklentiye göre zamlı maaşlar

Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emeklinin zamlı maaşları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.