Musk'tan Fransız siyasetçiye sert tepki

ABD'li milyarder Elon Musk, Fransa'da 2027 cumhurbaşkanı seçimlerinde olası dış müdahaleye karşı sahibi olduğu sosyal medya platformunun faaliyetlerinin askıya alınmasını teklif eden çevreci Fransız siyasetçi Marine Tondelier'ye "Fransa'ya ihanetten onun kapatılmasını istiyorum." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iki dönemlik görev süresinin dolmasıyla gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri öncesi siyasi yarışa olası dış müdahaleler ve buna karşı uygulanacak önlemler de ülke gündeminde yer alıyor.

Yakın zamanda eski başbakan ve cumhurbaşkanı adayı Gabriel Attal hakkındaki yalan haberlerle Rusya kaynaklı dış müdahalelerin olduğu ileri sürülürken marttaki yerel seçimlerde de İsrailli firmanın, Filistin destekçisi Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinin adaylarını hedef aldığı ve haklarında itibarsızlaştırma kampanyaları yürüttüğü ortaya çıkmıştı.

Yaklaşan cumhurbaşkanı seçimleri öncesi dış müdahale ihtimaliyle ısınan Fransız siyaset arenasında Yeşiller Partisi (EELV) lideri ve 2027 cumhurbaşkanı seçimlerine adaylığını koyan Marine Tondelier'nin, daha önce aşırı sağcı aday Marine Le Pen'e destek açıklamalarında bulunan Musk'ın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna ilişkin açıklamaları da tartışma yarattı.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, dış müdahalenin tespit edilmesi halinde seçim dönemlerinde X'in kapatılabileceğini dile getiren Tondelier'ye, "Fransa'ya ihanetten onun kapatılmasını istiyorum." ifadeleriyle karşılık verdi.

Tondelier ise Musk'ın bu sözlerine ilişkin, "Fransa'nın, hangi Avrupalı liderin susturulacağına karar verebileceğini düşünen yabancı bir milyarderden vatanseverlik dersi almaya ihtiyacı yoktur." paylaşımında bulundu.

Tondelier, demokrasiyi satın almaya çalışmaktan ziyade onu savunmakla suçlanmayı tercih edeceğini belirtti.

Musk, haziranda aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin önde gelen ismi ve cumhurbaşkanı adayı Le Pen'in "Fransa'nın son umudu" olduğunu söylemişti.

Fransa'da hükümet, seçimlerde dış müdahale ihtimaline karşı mücadeleyi güçlendirmek için adımlar atma taahhüdünde bulunmuştu.

Kaynak: AA