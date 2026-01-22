Haberler

Yozgat MÜSİAD Şube Başkanı Uyar, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Güncelleme:
MÜSİAD Yozgat Şube Başkanı Erhan Uyar, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Uyar, farklı kategorilerdeki önemli fotoğrafları değerlendirirken, özellikle 'Gazze: Açlık' ve 'Portre' kategorilerine dikkat çekti.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yozgat Şube Başkanı Erhan Uyar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Uyar, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Erhan Uyar, " Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre"de ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor"da Muhammed Enes Yıldırım'ın " Yıldızlar sahnede" karelerine oy veren Uyar, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Fareed Kotb'un "Çocuk her yerde çocuk" fotoğraflarını oyladı.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

