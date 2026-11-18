Müsendem açıklarında alev alan tankerin 24 kişilik mürettebatı tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umman Deniz Güvenliği Merkezi, Müsendem'in 2 deniz mili açığında alev alan Panama bayraklı TARA GAS tankerindeki 24 kişilik mürettebatın tahliye edildiğini bildirdi. Tahliye Umman donanması ve sahil güvenlik birimlerinin işbirliğiyle yapıldı, mürettebata tıbbi bakım sağlandı.
MASKAT, 18 Kasım (Xinhua) -- Umman Deniz Güvenliği Merkezi, Müsendem vilayetinin 2 deniz mili açığında alev alan Panama bayraklı tankerin 24 kişilik mürettebatına yönelik tahliye operasyonu gerçekleştirildiğini bildirdi.
Merkez, salı günü yaptığı açıklamada, TARA GAS adlı tankerin mürettebatının Umman donanması ve sahil güvenlik birimlerinin işbirliğiyle tahliye edildiğini belirtti.
Mürettebata gerekli tıbbi bakımın sağlandığı kaydedildi.
Açıklamada yangının çıkış nedenine değinilmezken, olası can kaybı veya yaralanmalar ile gemideki hasarın boyutuna ilişkin ayrıntı paylaşılmadı.