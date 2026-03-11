Haberler

Müsavat Dervişoğlu, Kamu Başdenetçisi Akarca ile Görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul etti.

(ANKARA) – İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) biraraya geldi.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca'yı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul etti.

Paylaşımda, görüşmeye ilişkin, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu, Kamu Başdenetçisi Sayın Mehmet Akarca ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Ziyaretleri için teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: ANKA
