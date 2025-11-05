Haberler

Musa Boran İçin Kermes Düzenlendi

Musa Boran İçin Kermes Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramankazan'da Duchenne Musküler Distrofi hastası 9 yaşındaki Musa Boran İnan'a destek olmak amacıyla okulunda kermes düzenlendi. Toplanan gelir tedavi süreci için kullanılacak.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Musa Boran İnan'a destek için okulunda kermes düzenlendi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermes, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

Kermese İnan'ın arkadaşları ile veliler el emeği ürünlerini ve yiyecekleri satışa sunarak destek oldu. Toplanan gelir, tedavi sürecinde kullanılmak üzere Musa için açılan hesaba yatırılacak.

Baba Murat İnan, AA muhabirine, oğlunun sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini ve daha çok yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Valilik onaylı yardım kampanyasında henüz ihtiyaç duyulan paranın yüzde 15'ni toplayabildik. Valilik iznini bitmesine 5 ay kaldı. Daha çok yardıma ihtiyacımız var. Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için hayırseverlerin bağış kampanyasına destek olmasını bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Nuğman Göktaş - Güncel
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.