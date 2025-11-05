Musa Boran İçin Kermes Düzenlendi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası 9 yaşındaki Musa Boran İnan'a destek için okulunda kermes düzenlendi.

Atatürk İlkokulu bahçesinde düzenlenen kermes, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Öztürk ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım'ın katılımıyla açıldı.

Kermese İnan'ın arkadaşları ile veliler el emeği ürünlerini ve yiyecekleri satışa sunarak destek oldu. Toplanan gelir, tedavi sürecinde kullanılmak üzere Musa için açılan hesaba yatırılacak.

Baba Murat İnan, AA muhabirine, oğlunun sağlığının her geçen gün kötüye gittiğini ve daha çok yardıma ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Valilik onaylı yardım kampanyasında henüz ihtiyaç duyulan paranın yüzde 15'ni toplayabildik. Valilik iznini bitmesine 5 ay kaldı. Daha çok yardıma ihtiyacımız var. Oğlumun sağlığına kavuşabilmesi için hayırseverlerin bağış kampanyasına destek olmasını bekliyoruz." dedi.