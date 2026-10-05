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Muş yaylalarında 5 ay kalan göçerler, soğuklar nedeniyle dönüş yolculuğuna başladı

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Muş yaylalarında 5 ay kalan göçerler, soğuklar nedeniyle dönüş yolculuğuna başladı
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Yaz aylarında Güneydoğu Anadolu'dan gelerek Muş yaylalarına çıkan göçerler, havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı. Yaklaşık 5 ay yaylada kalan ve süt ürünleri satarak geçim sağlayan göçerler, 45 gün sürecek zorlu bir yolculuğa çıktı.

Yaz aylarında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illerden gelerek sürülerini Muş'taki yaylalara çıkaran göçerler, havanın soğumasıyla dönüş yolculuğuna başladı.

Diyarbakır, Mardin ve Siirt'ten gelen göçer aileler, sürülerini çıkardıkları yaylalarda yaklaşık 5 ay çadırlarda konaklayarak hayvanlarını otlattı.

Hayvanlardan elde ettikleri sütten yaptıkları ürünleri satarak gelir sağlayan göçerler, havanın soğumasıyla dönüş hazırlıklarını tamamladı ve sürüleriyle günlerce sürecek zorlu yolculuk için yola koyuldu.

Göçerlerden Fatih Göçer, AA muhabirine, mayıs ayında Mardin'den Muş'a gelerek Kurtik Dağı eteklerinde kiraladıkları yaylada kaldıklarını söyledi.

Çadır ve diğer malzemeleri araçlarla gönderdiklerini belirten Göçer, yüzlerce küçükbaş hayvandan oluşan sürüyle dönüş yolculuğuna başladıklarını dile getirdi.

Yolculuğun yaklaşık 45 gün süreceğini anlatan Göçer, şunları kaydetti:

"Hayvancılık dededen babadan kalma meslek olduğu için severek yapıyoruz. Zor ama başka bir geçim kaynağımız yok. Yılın büyük bölümünde çocuklarımızdan, ailemizden uzak kalıyoruz. Hayvanları günde iki kez sağıyorduk. Hayvanlarımızın büyük bölümünün gebe olması nedeniyle artık süt sağımını bıraktık. Yaz aylarında Muş'un yaylalarında, kışın ise Mardin'in Nusaybin ilçesi çevresinde konaklıyoruz."

Yaylada koyunları sağdıkları dönemde sütten peynir ve tereyağı yaptıklarını ve bunları satarak gelir elde ettiklerini söyleyen Göçer, "Üç gündür gece gündüz yoldayız. Koşullarımız çok zor ama hayvancılık yapmak mecburiyetindeyiz. 15 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Çocuklarımızla fazla vakit geçiremiyoruz. Göçerlik zor ve giderek daha da zorlaşıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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