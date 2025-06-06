Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı Ziyaretleri

Muş Valisi Çakır'dan Kurban Bayramı Ziyaretleri
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Muş Valisi Avni Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleriyle bayramlaştı. Vali Çakır, polis ve askerlerin bayramını kutlayarak, vatandaşların huzur içinde bir bayram geçirmesi için alınan tedbirleri duyurdu.

Muş Valisi Avni Çakır, Kurban Bayramı dolayısıyla güvenlik güçleriyle bayramlaştı.

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ile makamında tebrikleri kabul eden Çakır, ardından Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'nde polislerin bayramını tebrik etti.

Muş Garnizon Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret ederek askerlerin bayramını kutlayan Çakır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yurdun dört bir noktasında olduğu gibi Muş'ta da Kurban Bayramı'nı huzur içinde idrak ettiklerini söyledi.

İlin protokolüyle sabah bayram namazı kılarak halkla bayramlaştıklarını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Namaz sonrası Valilik makamında, yine güzel bir katılımla mesai arkadaşlarımız ve halkımızla bayramlaştık. Akabinde milletvekilimizle asker ve polislerimizi ziyaret ederek bayramlarını tebrik ettik. Vatandaşların bayramını huzur ve güven içinde geçirebilmesi için il genelinde 750'den fazla personelle her türlü tedbiri aldık. Özellikle yollardaki vatandaşların hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları önemli. Bu konuda vatandaşlarımızdan duyarlılık bekliyoruz. Kazasız belasız bayram tadında bir bayram diliyoruz."

Ziyaretlerde Çakır'a, İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Kırgel, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Vali Yardımcısı Mustafa Batuhan Alpboğa ve İl Emniyet Müdürü Serkan Karman eşlik etti.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım - Güncel
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