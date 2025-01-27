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Muş Valisi Avni Çakır, Kan Bağışında Bulundu

Muş Valisi Avni Çakır, Kan Bağışında Bulundu
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Muş Valisi Avni Çakır, Türk Kızılay'ın düzenlediği kan bağışı kampanyasında kan bağışında bulundu. Vali Çakır, kış aylarında kan bağışlarının düşüş gösterdiğine dikkat çekerek, Muş'ta bu kampanyanın önemini vurguladı.

Muş Valisi Avni Çakır, Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay İl Merkezi Başkanlığınca "Birbirimize candan bağlığız kan bağışı kampanyası" kapsamında İstasyon Caddesi'nde etkinlik düzenlendi.

Vali Çakır, kurum amirleri ve güvenlik güçleri, etkinlik alanındaki mobil araçta kan bağışında bulundu.

Çakır, gazetecilere, haftaya çok güzel bir etkinlikle başladıklarını söyledi.

Kan bağışının öneminden söz eden Çakır, şunları kaydetti:

"Kışın kan bağışlarında biraz düşüş yaşanıyor. Kışın kan stokları konusunda tüm ülkemiz genelinde ciddi ihtiyaçlar doğuyor. Biz de bu anlamda Türkiye'nin en genç illerinden bir tanesi olan Muş'ta güzel bir kampanya başlattık. Şuan ülkemizin dört bir yanında bu tür bağışlar devam ediyor. Biz de Muş'ta bunu geniş bir katılımla sürdürüyoruz."

Şimdiye kadar 75 kez kan bağışında bulunan eski Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç'a plaket verildi.

Programa, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Atıl Bayram, Türk Kızılay Bölge Afet Müdürü Baran Akar ve Türk Kızılay İl Merkezi Başkanı Faik Aktaş katıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Yaldız - Güncel
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