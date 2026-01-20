Haberler

Muş'ta ambulans helikopter hasta bebek için havalandı

Güncelleme:
Muş'un Varto ilçesinde doğan bir bebeğe asfiksi tanısı konulmasının ardından, sağlık ekipleri tarafından ambulans helikopterle Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İl Özel İdaresi ekipleri, helikopterin iniş yapabilmesi için pisti kardan temizledi.

Muş'un Varto ilçesinde dünyaya gelen ve asfiksi (oksijen yetersizliği) tanısı konulan bebek, ileri tetkik ve tedavi için ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edildi.

İlçede dünyaya gelen bebeğe asfiksi tanısı konulması üzerine Erzurum'a sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, ambulans helikopterin iniş yapacağı Varto Asayiş Komando Bölük Komutanlığının pistini kardan temizledi.

Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından ambulans helikopter piste iniş yaptı.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde piste getirilen bebek, ambulans helikoptere alınarak Erzurum Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

