Muş'un Kaymakamı Kurban Bayramı'nda Kurumları Ziyaret Etti

Muş'un Kaymakamı Kurban Bayramı'nda Kurumları Ziyaret Etti
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Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Kurban Bayramı dolayısıyla hastane, emniyet ve jandarma kuruluşlarını ziyaret ederek personel ve görevli askerlerle bayramlaştı.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Kurban Bayramı dolayısıyla kurumları ziyaret etti.

İlk olarak Malazgirt Devlet Hastanesi'ne gelen Bayram, hastane personeli ve tedavi gören hastalarla bayramlaştı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne geçen Kaymakam Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Kıran ve polis memurlarının bayramını kutladı.

Bayram, son olarak İlçe Jandarma Komutanlığı'nda Binbaşı Süleyman Sercan Candan ve askerlerle bayramlaştı.

Bayram, "Milletimizin huzur ve güvenliği için bayramda da görev başında olan tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Emniyet ve jandarma teşkilatımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
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