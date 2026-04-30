Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü kutlandı

Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Vali Avni Çakır, yaptığı konuşmada, bugün Muş'un esaretten kurtuluşunun 109. yıl dönümünü anarken bir milletin onur mücadelesini, direncini ve sarsılmaz iradesini yeniden hissettiklerini söyledi.

Bu toprakların tarih boyunca nice sınavlardan geçtiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Özellikle Birinci Dünya Savaşı yıllarında yaşanan o çetin süreçte Muş, işgallerin, baskıların ve zulmün gölgesinde zor günler yaşamıştır. Ermeni çetelerinin ve işgal güçlerinin bölgede oluşturduğu tahribat, sadece fiziki değil, aynı zamanda derin bir insani dramı da beraberinde getirmiştir ancak bu karanlık tabloya rağmen, Muş halkı asla boyun eğmemiştir. İmkansızlıklar içinde dahi umudunu yitirmemiş, yokluk içinde dahi onurunu korumuştur. Evladını cepheye gönderen analar, yurdunu terk etmeyen yaşlılar, vatanı uğruna gözünü kırpmadan mücadele eden yiğitlerin hepsi bu direnişin yaşayan birer destanı olmuştur. Çünkü bu millet, tarih boyunca esareti kabul etmemiştir. Çünkü bu millet, toprağına sadece sahip olmamış, onu canı pahasına korumuştur."

Bu toprakların sadece yakın tarihin değil bin yıllık bir medeniyet yürüyüşünün de tanığı olduğunu dile getiren Çakır, "Malazgirt'te kazanılan o büyük zaferle Anadolu'nun kapıları açılırken, Sultan Alparslan ve onun kutlu askerleri sadece bir savaş kazanmadı, bu coğrafyaya bir ruh, bir kimlik, bir istikamet kazandırdı. O gün atılan adımlar, bugün üzerinde yaşadığımız vatanın temelini oluşturdu ve bizler, o mirasın emanetçileri olarak, geçmişten aldığımız güçle geleceğe yürümek zorundayız." dedi.

Muş'un geçmişin zorluklarından aldığı güçle her geçen gün daha da gelişen, büyüyen ve geleceğe umutla bakan bir şehir haline geldiğini ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, sanayiden sosyal yaşama kadar pek çok alanda hayata geçirilen yatırımlar, devletimizin güçlü iradesinin ve milletimizin kararlılığının en somut göstergesidir. Bu vesileyle, Muş'un düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümünü yürekten kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları bizlere vatan kılan tüm aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. 30 Nisan Kurtuluş Günü'müz kutlu olsun."

Halk oyunları ve müzik dinletisinin sunulduğu törende, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kortej yürüyüşüyle son bulan programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Jandarma Komutanı Albay Özgür Özer, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, Vali Yardımcısı Tahir Yılmaz, Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz, gaziler, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.