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Muş'un Bulanık ilçesinde iki aile arasındaki husumet barışla sonuçlandı

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Muş'un Bulanık ilçesinde Bingöl ve Kundo aileleri arasında başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı. Merkez Camisi kuran kursunda düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi. İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, aralarındaki husumeti sonlandıran aile bireylerini tebrik etti. İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz de ailelerin barışarak örnek bir duruş sergilediğini söyledi.

Muş'un bulanık ilçesinde aralarında husumet bulunan iki ailenin fertleri barıştırıldı.

Bingöl ve Kundo aileleri arasında başlayan husumet, yapılan girişimler sonucu barışla sonuçlandırıldı.

Merkez Camisi kuran kursunda düzenlenen barış töreninde aile fertleri bir araya getirildi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlalayan programda, törene katılanlar kucaklaşarak barıştı.

İlçe Emniyet Müdürü Aytaç Tefek, aralarındaki husumeti sonlandıran aile bireylerini tebrik etti.

İlçe Müftüsü Abdurrahman Gündüz de ailelerin barışarak örnek bir duruş sergilediğini söyledi.

Programa, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Kazım Tüysüz ve kanaat önderleri katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Bulanık Bingöl Muş Yaşam Güncel Haberler

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