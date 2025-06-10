Muş'ta Yaralı Bulunan Toy Kuşunun Tedavisi Van'da Devam Ediyor

Muş'ta Yaralı Bulunan Toy Kuşunun Tedavisi Van'da Devam Ediyor
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Muş'ta ateşli silahla yaralanan nesli tükenmekte olan yakalı toy kuşu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi ediliyor. Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Muş'ta ateşli silahla yaralanan toy kuşunun tedavisine Van'da devam ediliyor

VAN - Muş'ta geçen ay yaralı halde bulunan ve nesli tükenmekte olduğu için kırmızı listede yer alan yakalı toy kuşu, Van'da tedavisi devam ediyor.

Muş'ta geçen ay kanadından vurulmuş halde bulunan toy kuşu, Doğa Koruma ve Milli parklar 14. Bölge Müdürlüğüne bağlı Muş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Burada merkez müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan ve öğrenciler tarafından tedavisi yapılan toy kuşu, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi olarak Van Gölü havzasındaki bütün yaban hayvanlarının sorunları ile ilgilendiklerini ifade eden Merkez Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, "Yaban hayvanlarının doğaya dönmesi için ve ekolojik dengenin devam etmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Son olarak toy kuşumuz Muş'ta yara halde bulunup DKMP 14. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Muş Şubesi yetkilileri tarafından bize getirildi. Yoğun bakım ve iç muayenesini yaptık. Radyolojik muayenesinde her hangi bir saçma tanesine rastlanmadı. Kanadında açık bir yara var. Büyük ihtimalle ateşli silah yaralanmasına bağlı olarak yaralanmış ve ilk tedavisini yaptık. Bu tedaviden sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. İkinci aşamada hayvan stabil hale gelip kendi yaşamını devam ettirebilecek bir zaman üçüncü aşamaya geçeceğiz. Üçüncü aşamada da daha büyük bir alanda yaşamını devam ettirecek hale geldiğinde büyük bir ihtimalle bu ayın sonunda tekrar Muş ovasındaki habitattaki yerini alacak" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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