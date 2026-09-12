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Muş'ta uyuşturucu ele geçirildi

Muş'ta uyuşturucu ele geçirildi
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Muş'ta "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin kullandığı apart daireye düzenlenen operasyonda uyuşturucu geçirildi.

Muş'ta "sokak satıcısı" olarak tabir edilen şüphelilerin kullandığı apart daireye düzenlenen operasyonda uyuşturucu geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin Yeşilyurt Mahallesi'nde kullandığı apart daireyi tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, dairede arama yaptı.

Aramada, 92,24 gram sentetik uyuşturucu, 1,70 gram uyuşturucu madde ile uyuşturucu ham maddesinin çözülmesinde kullanıldığı değerlendirilen aseton ele geçirildi.

Kaynak: AA
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