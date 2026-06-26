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Muş'ta "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı" yapıldı

Muş'ta 'İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı' yapıldı
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Muş'ta düzenlenen İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda turizm altyapısı, tanıtım çalışmaları ve yatırımlar ele alındı. Müze yatırımları ve konaklama verileri paylaşıldı.

Muş'ta düzenlenen "İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Toplantısı'nda ilin turizm altyapısı, tanıtım çalışmaları ve planlanan yatırımlar ele alındı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen toplantıya kamu kurumları, yerel yönetimler ve turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Şengül, Muş'un turizm alanındaki durumunu değerlendirmek ve gelecek döneme ilişkin yol haritasını belirlemek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Muş ve Malazgirt'te son yıllarda önemli müze yatırımlarının hayata geçirildiğini belirten Şengül, şöyle konuştu:

"2020-2026 yılları arasında Muş Arkeoloji Müzesi ile Malazgirt Etnografya Müzesi'ni hizmete açtık. Bu yatırımın Muş'un tanıtımına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye'nin turizmde önemli bir ivme yakaladık. Muş olarak biz de bu gelişime katkı sunacak çalışmalar yürütüyoruz. İlimizde yaklaşık 3 bin 500 yatak kapasitesi ve yaklaşık 60 otel ile apart işletmesi bulunuyor. Yaz aylarında doluluk oranı yüzde 90'ın üzerine çıkarken, kış aylarında yüzde 50-60 seviyelerinde seyrediyor. 2025-2026 döneminin ilk altı ayında otellerde konaklayan turist sayısı 120 bine ulaştı. Aile yanında konaklayanlarla birlikte bu sayının 300 bin civarında olduğu değerlendiriliyor."

Toplantıda, Muş'un turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik öneriler ile kurumlar arasında yürütülebilecek ortak çalışmalar da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Sabri Yıldırım
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