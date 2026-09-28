Haberler

Muş'ta tandır evindeki yangın elektrik direğine sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muş'ta sanayi sitesi karşısında bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, elektrik direğine de sıçrayan yangını söndürdü; yangın nedeniyle tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Muş'ta bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde çıkan yangın söndürüldü.

Sanayi sitesi karşısında bulunan tandır evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eletrik direğine de sıçrayan yangına müdahale etti.

Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle tandır evi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Milli arada düğmeye bastılar! Aziz Yıldırım dediğini yaptı

Aziz Başkan dediğini yaptı!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlçeyi karıştıran 'Patates' krizi! Müdür tutuklandı, kaymakam ve başsavcının görev yeri değişti

Buharlaşan patatesler müdür, kaymakam ve başsavcının başını yedi

Fenerbahçe'den olaylı ayrılmıştı! Şimdi kasaya çuvalla para sokabilir

Milyonların sinir uçlarıyla oynuyordu, güzel haber geldi
Kayıp büyük! Altın yatırımcısı için kara pazartesi

Altın yatırımcısı için kara pazartesi
Angelina Jolie malikanesini sattı! Los Angeles defterini kapatıyor

Hollywood yıldızı malikanesini sattı! Fiyatı dudak uçuklattı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında tahliye kararı

88 gündür tutuklu olan komedyen Deniz Göktaş hakkında karar
Kılıçdaroğlu'nun SDD'den ihracına Faik Öztrak'tan istifayla yanıt: Dernekten ayrılıyorum

Kılıçdaroğlu'nun SDD'den ihracına Öztrak'tan istifayla yanıt
Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş

Bu da mı tesadüf? Fon krizi Kurtlar Vadisi'nde bakın nasıl işlenmiş