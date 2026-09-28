Muş'ta tandır evindeki yangın elektrik direğine sıçradı, ev kullanılamaz hale geldi

Muş'ta tandır evindeki yangın elektrik direğine sıçradı, ev kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muş'ta sanayi sitesi karşısında bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, elektrik direğine de sıçrayan yangını söndürdü; yangın nedeniyle tandır evi kullanılamaz hale geldi.
Muş'ta bir bölümü odunluk olarak kullanılan tandır evinde çıkan yangın söndürüldü.
Sanayi sitesi karşısında bulunan tandır evinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, eletrik direğine de sıçrayan yangına müdahale etti.
Ekiplerce söndürülen yangın nedeniyle tandır evi kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA