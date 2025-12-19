Haberler

Malazgirt'te SYDV mütevelli heyeti seçimi yapıldı

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, 2026 yılı faaliyet dönemi için yeni mütevelli heyetini seçti. Programda muhtarlar, sosyal yardımların adil ve etkin dağıtımı için çalışacaklarını ifade ettiler.

Muş'un Malazgirt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, (SYDV) 2026 yılı faaliyet dönemi için mütevelli heyeti seçimi yapıldı.

Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

SYDV Müdürü Yakup Bozkurt'un bilgilendirme yaptığı programda, Kılıççı Köyü Muhtarı Metin Kılıç, Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Hüseyin Taş ve Selçuklu Mahallesi Muhtarı Fehim Gün, SYDV Mütevelli Heyeti üyesi seçildi.

Seçimin ardından konuşan Mengüçgazi Mahallesi Muhtarı Taş, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

Birlik ve dayanışma içerisinde çalıştıklarını belirten Taş, "Bu görevi şahsıma layık gören tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Sosyal yardımların adil ve etkin bir şekilde dağıtılmasına katkı sunmak için elimden gelen gayreti göstereceğim." dedi.

Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel
