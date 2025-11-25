Muş'ta Sis Etkili, Görüş Mesafesi Azaldı
Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Araçlar trafikte kontrollü ilerlerken, buzlanma nedeniyle önlemler alındı.
Muş'un Malazgirt ilçesinde sis etkili oldu.
İlçede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı, araçlar trafikte kontrollü ilerledi.
Soğuk hava nedeniyle bazı yerlerde buzlanma oluştu.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için bazı kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri uyardı.
Kaynak: AA / Veysel Eşin - Güncel