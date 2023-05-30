Muş'un Kırköy beldesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor. Sel felaketinde 5 araç ve 35 ev hasar görürken bir köprü de yıkılmıştı. Devlet Su işleri il müdürlüğü ve belediye ekipleri çalışmalarına başladı.

Muş'ta sel felaketinin yaraları sarılıyor

MUŞ - Muş'un Kırköy beldesinde yaşanan sel felaketinin yaraları sarılıyor.

Muş'ta etkili olan sağanak yağışın neden olduğu sel felaketinde 5 araç ve 35 ev hasar görürken bir köprü de yıkılmıştı.

Muş'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle Kırköy beldesinde derenin taşması sonucu meydana gelen hasarların yarası sarılıyor. Evleri dere yatağın bulunan ve hasar gören vatandaşlar geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi. Sabahın il ışıkları ile temizlik çalışmasına başlayan

Devlet Su işleri il müdürlüğü ve belediye ekiplerine vatandaşlarda yardım ederek cadde ve evlerinin önündeki çamurları temizledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Kırköy Belediye Başkanı Nahit Dizman, Sel felaketinin yaralarının sarıldığını ifade ederek, "Bu gün yaralarımızı sarmaya başladık. Devlet Su İşleri ekipleri ile birlikte cadde ve evlerin önünde biriken çamurları temizledik. 35 ev, 5 araç ve belediye garajımızda hasarlar meydana geldi. Ayrıca ekili buğday ve yonca tarlalarımız selden etkilendi. Bu gün yarın yaralarımızı saracağız. Vatandaşlarımızın bize verdiği destekler için teşekkür ederiz. Yağış devam ettiği için sel baskınlarına karşın belediye olarak vatandaşlarımıza uyarıda bulunduk. Evi hasar gören ve evi dere yatağında bulunan vatandaşlarımız geceyi komşuların da ve akrabaların evlerinde geçirdi" dedi.

Sel felaketinde çocuklarını komşularına götürdüğünü söyleyen vatandaşlardan Fikret Eryüce ise, "Derenin taşma sesi ile çocuklarımı alıp komşunun evine kaçtık. Dünden beri çamurları temizlemeye çalışıyoruz. Eşyalarımızı kurtarabildiğimiz kadarı ile kurtardık. Geri kalan eşyalar kullanılmaz halde" şeklinde konuştu.

Geceyi akrabalarında geçirdiğini belirten vatandaşlardan Sergen Dizman da, "Dün etkili olan yağmur sele neden oldu. Köprünün yıkılması ile sel felaketi yaşandı. Tekrar sel felaketi yaşamamamız için belediye başkanımız uyarılarda bulundu. Dere yatağında bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar geceyi komşu ve akrabalarında geçirdi. Bizim evimiz dere yatağında bulunuyor. Bizde geceyi amcamlarda geçirdik" ifadelerini kullandı.